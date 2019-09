Falschparken zum Pizzakauf: Polizist muss Bußgeld zahlen

Ein Beobachter fotografierte das Polizeiauto, das direkt an einer Straßenecke in Moabit zum Teil auf dem Bürgersteig stand, und twitterte die Bilder. Dazu schrieb er: «Zum Pizza holen stellen sich einige Beamte des @polizeiberlin A34 einfach mal aufm Gehweg in den 5 Meter Bereich. Als ich in der Pizzeria nach der Dienstkarte fragte waren sie perplex.» Weiter hieß es: «Polizisten sollten Vorbilder sein & den Rollstuhlfahrern & Blinden nicht den Weg versperren.»