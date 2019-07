Lena Gercke: «Ich würde nie Sandalen anziehen»

Für Model und Moderatorin Lena Gercke (31) ist mit dem eigenen Fashion-Label ein Traum wahr geworden. Sandalen gehören nicht zum Sortiment.

«Mein Label steht an erster Stelle und nimmt mittlerweile einen großen Teil meines Lebens ein. Es ist mein Baby und mein Herzstück», sagte sie am Sonntag (7. August 2019) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur vor der Runway-Premiere ihrer Mode-Linie LeGer by Lena Gercke. «Wir bieten Mode für jeden Typ von Frau an. Die Kollektionen gehen von Größe 34 bis 42.»