Tobey Wilson will in seine Heimat Sachsen zurück

Sänger und Entertainer Tobey Wilson (42) plant den Umzug von Berlin zurück in seine Heimat Sachsen. «Entgegen aller negativen Bewertungen von Dresden sage ich: Jetzt erst recht, ich ziehe hierher!

Ich habe mir auch schon Immobilien angeschaut», sagte er am 18. Juni 2019 in Berlin. Der gebürtige Chemnitzer lebt aktuell mit seiner Familie in Berlin. «Ich finde Dresden wunderschön und halte sehr viel von Sachsen», sagte der Sänger. Idioten gebe es überall. «Ich bin CSU-Mitglied und halte nichts von der AfD, aber ich halte auch nichts von dem Umgang mit der Partei», sagte der ausgebildete Tenor.