Kostja Ullmann übers Wandern in Neuseeland

Zum Abschalten ist Schauspieler Kostja Ullmann (34) in Neuseeland gewesen. Es habe sich so ergeben, dass er einen Monat Zeit gehabt habe und da sei er mit dem Rucksack gereist, sagte Ullmann («Beat», «Bella Germania») in Berlin.

Er sei jeden Tag gewandert, auch bei schlechtem Wetter. «Und das war ganz schön, weil ich dann einfach vier, fünf Stunden keiner Menschenseele begegnet bin», sagte Ullmann am Rande der Verleihung der Goldenen Kamera am Wochenende. «Und das tut auch manchmal ganz gut.» Man rege sich immer viel zu viel auf. Da mal wieder zur Ruhe zu kommen, sei wichtig.

