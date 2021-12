Handel und Verdi wollen Hilfe bei 2G-Kontrollen

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) und die Gewerkschaft Verdi haben Unterstützung für den Einzelhandel bei den Corona-Kontrollen gefordert. «Der Bogen ist mehr als überspannt. Viele Kolleginnen und Kollegen berichten uns von massiven Pöbeleien und eskalierenden Situationen», sagte HBB-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen am Dienstag. Zusatzkosten für Sicherheitspersonal müsse der Verordnungsgeber tragen. Conny Weißbach, Fachbereichsleiterin Handel bei Verdi Berlin-Brandenburg, forderte laut Mitteilung Unterstützung durch Ordnungskräfte aus dem öffentlichen Dienst oder professionelle Sicherheitsleute.

Im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg gilt die 2G-Regelung: Zutritt zu Geschäften haben nur Geimpfte und Genesene. Zum Finale des Weihnachtsgeschäfts beklagte der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg am vergangenen Wochenende eine Kundenflaute wegen der Corona-Auflagen. «Die 2G-Regelung lässt die Frequenzen sinken», sagte Günter Päts, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, am Sonntag auf Anfrage. Daran habe sich auch am vierten Advents-Samstag nichts geändert.