Bis zu 4000 Menschen demonstrierten in Cottbus

In Cottbus haben am Samstag nach Polizeiangaben an mehreren Orten bis zu 4000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht protestiert. Zwei Demonstrationen mit den erlaubten bis zu 1000 Teilnehmern wurden von den Anmeldern aufgelöst - im Umfeld hatten sich weitere zahlreiche Menschen versammelt - in einem Fall rund 500 außerhalb der Absperrung. Einer der Anmelder war der Cottbuser AfD-Chef Jean-Pascal Hohm. Entgegen der Aufforderung der Beamten bildete sich ein Zug mit mehreren Tausend Menschen, den die Polizei stoppte.

© dpa

Daraus wurden mehrere Protestzüge, bei denen laut Polizei teils bis zu 2500 Menschen in teils hitziger Atmosphäre mitmachten. Dabei wurde auch gegen die Maskenpflicht verstoßen. In einem Zug hätten 15 Menschen Feuerwerkskörper gezündet, sie seien kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten stoppten den größten Aufzug, als er noch zwischen 1000 und 1500 Teilnehmer hatte. Vier Menschen seien wegen des Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

