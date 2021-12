Bis zu 4000 Demonstranten gegen Corona-Regeln in Cottbus

In Cottbus haben am Samstag nach Polizeiangaben bis zu 4000 Menschen an mehreren Orten gegen Corona-Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht protestiert. Aus zwei erlaubten Demonstrationen bildeten sich mehrere nicht angemeldete Protestzüge, bei denen gegen die Maskenpflicht und zum Teil gegen die Obergrenze von 1000 Menschen für Demos im Freien verstoßen wurde. Die Atmosphäre war nach Einschätzung der Polizei stellenweise aufgeheizt. 15 Menschen hätten Feuerwerkskörper gezündet, gegen sie seien Strafverfahren eingeleitet worden. Die Beamten rechnen sie der rechtsextremistischen Szene zu. Cottbus gilt beim Verfassungsschutz Brandenburg als Schwerpunkt des Rechtsextremismus im Land.

© dpa

Weitere Proteste in Brandenburg/Havel, Hennigsdorf und Potsdam seien friedlich verlaufen. Für diesen Sonntag rief die AfD zu einer Demo unter dem Motto «Impfzwang verhindern, Grenzen schützen, Freiheit verteidigen!» in Frankfurt (Oder) und der Nachbarstadt Słubice in Polen auf.

Der Samstagabend hatte in Cottbus mit zwei angemeldeten Demonstrationen an der Oberkirche und der Stadthalle begonnen. Dort hätten jeweils bis zu 1000 Menschen teilgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Hinter der Absperrung an der Oberkirche hätten aber weitere mehrere Hundert Menschen gestanden, auch im Umfeld der Stadthalle. Die Anmelder - in einem Fall der Cottbuser AfD-Chef Jean-Pascal Hohm - lösten die Versammlungen auf.

Hohm hatte im Internet zu einem «3. Cottbuser Abendspaziergang» unter dem Motto «Unsere Freiheit ist nicht verhandelbar - Gegen Impfzwang, 2G-Irrsinn, Lockdown und Ausgangssperren» aufgerufen. Seit dem vergangenen Jahr wird die Brandenburger AfD vom Landes-Verfassungsschutz als Verdachtsfall für Rechtsextremismus beobachtet.

Entgegen der Aufforderung der Beamten bildete sich aus den Demos ein Zug mit mehreren Tausend Menschen, den die Polizei nach eigenen Angaben stoppte. Daraus wurden mehrere Protestzüge, bei denen laut Polizei zum Teil bis zu 2500 Menschen mitmachten. Auf Transparenten stand «Schluss mit 3G, 2G, 1G - Stoppt den Impfzwang», «Steht auf! Wehrt Euch!» oder mit Blick auf Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ein Transparent «Woidke muss weg».

«In dem Aufzug haben wir sehr viele Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt», sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hätten den größten Aufzug gestoppt, als er zwischen 1000 und 1500 Teilnehmer gehabt habe. Vier Menschen seien wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Ein Reporter des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete, es habe Aufrufe gegeben, ein RBB-Team zu jagen und zu verprügeln. Die Polizei erklärte auf Anfrage am Sonntagmittag, ihr lägen dazu bisher keine Erkenntnisse vor. Gegendemonstrationen gab es laut Polizei in Cottbus nicht.

Seit Mittwoch sind in Brandenburg nach der neuen Corona-Verordnung im Freien nur noch Demos mit bis zu 1000 Menschen erlaubt. Dort gelten die Maskenpflicht und der Mindestabstand. Vor einer Woche hatten in Cottbus rund 3500 Menschen gegen die Beschränkungen protestiert.