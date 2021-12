Zwei Demos gegen Corona-Maßnahmen verstoßen gegen Regeln

Zwei Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen in Cottbus sind nach Angaben der Polizei wegen zu vieler Teilnehmer aufgelöst worden - doch der Protest war damit nicht zu Ende. Die Leiter der Versammlungen hätten die Demonstrationen am Samstag aufgelöst, weil insgesamt mehrere Tausend Menschen teilgenommen hätten, sagte ein Polizeisprecher. Daraus habe sich entgegen der Weisung der Beamten ein Aufzug gebildet. Die Polizei habe 15 Menschen vorläufig in Gewahrsam genommen, die sie der gewaltbereiten rechtsextremistischen Szene zurechne. Sie versuchte, den Protestzug zu stoppen. Seit Mittwoch sind im Freien nur Demos mit bis zu 1000 Menschen erlaubt - dort gelten Maskenpflicht und Mindestabstand.

