Gewalttat in Wohnheim: Staatsanwalt fordert 15 Jahre Haft

Im Prozess um die Tötung von vier Bewohnern eines Potsdamer Wohnheims für Menschen mit Behinderung hat die Staatsanwaltschaft für die angeklagte ehemalige Pflegekraft 15 Jahre Haft gefordert. Die 52-Jährige habe sich des vierfachen Mordes und Mordversuchs schuldig gemacht, erklärte Staatsanwältin Maria Stiller am Freitag in ihrem Plädoyer. Zudem forderte sie die Unterbringung der 52-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik.

© dpa

Die Angeklagte soll laut Anklage Ende April vier wehrlose Bewohner im Wohnheim des diakonischen Trägers Oberlinhaus im Alter zwischen 31 und 56 Jahren mit einem Messer auf ihren Zimmern getötet haben. Eine 43 Jahre alte Bewohnerin überlebte nach einer Notoperation.

Eine Gutachterin hatte festgestellt, dass die Deutsche die Tat im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen habe. Die Angeklagte hatte sich im Prozess nicht zu den Taten geäußert.

© Spreewelten GmbH Wieder Schwimmen mit Pinguinen in den Spreewelten Die Spreewelten inkl. Hotel sind wieder geöffnet. Endlich darf wieder gebadet, gesaunt und übernachtet werden. Das Wellnessparadies für die ganze Familie ist endlich wieder da. mehr