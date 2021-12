Verfassungsschutz in Sorge wegen Demos gegen Corona-Regeln

Der Brandenburger Verfassungsschutz zeigt sich wegen der Zunahme und der Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen besorgt. «Wir registrieren in den vergangenen Wochen eine steigende Zahl von Teilnehmern bei Corona-Demonstrationen», teilte Verfassungsschutzchef Jörg Müller in Potsdam mit. «Es gibt darüber hinaus Hinweise, dass bekannte Einzelpersonen, Rechtsextremisten und Gruppen versuchen, in ihrem Gebiet die normale Bevölkerung unter Ausnutzung des Themas Corona zu radikalisieren.» Zuvor hatte am Donnerstag die «Märkische Allgemeine» berichtet.

© dpa

Nach Angaben der Polizei nimmt die Zahl der Versammlungen und der Teilnehmer in Brandenburg pro Veranstaltung deutlich zu. Seit Mittwoch dürfen im Freien nur noch bis zu 1000 Menschen demonstrieren, dazu gelten Maskenpflicht und Mindestabstand.

© Fa. Med. Testzentrum Benötigst Du einen Corona-Test? Im Testzentrum Wilmersdorf bieten wir Dir kostenlose Bürgertests, sowie PCR-Tests in 3, 6 & 24 Stunden - professionell und angenehm. mehr