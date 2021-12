Gemeldeten Corona-Infektionen gehen auf 2211 zurück

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist am Samstag in Brandenburg auf 2221 zurückgegangen. Am Freitag war ein neuer Höchststand mit 5033 erreicht worden, am Donnerstag lag die Zahl bei 2036, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. An den Wochenenden kann es aber dazu kommen, dass Zahlen verspätet an die Gesundheitsämter weitergemeldet werden. Dann könnten in den Folgetagen die Werte steigen.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte einen Wert von 644,1. Am Freitag waren 672,9 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner gemeldet worden. In der Vorwoche war ein Wert von 662,6 berechnet worden. Die Zahl der Infizierten und Erkrankten liegt nach den Angaben bei etwa 52.500, nach rund 52.000 am Vortag und 47 400 am vergangenen Samstag. Die Zahl der Toten erhöhte sich innerhalb von 24 Stunden um 16 Sterbefälle auf 4320.

Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen der Brandenburger Krankenhäuser liegt wie bereits am Freitag bei 26 Prozent. 834 Corona-Fälle liegen in Krankenhäusern, 151 davon werden beatmet.

Die Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner nach einer Corona-Infektion innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen wurden, wird wie am Freitag mit 6,28 angegeben. Die Warnampel zeigt auf Rot.

Hotspots mit Inzidenzwerten über 1000 sind weiter die Stadt Cottbus (1198) und die südlichen Landkreise Elbe-Elster (1182), und Oberspreewald-Lausitz (1144).

1,66 Millionen Menschen sind in Brandenburg mindestens einmal geimpft (Impfquote: 65,9 Prozent). Knapp 1,6 Millionen gelten als vollständig geimpft (Impfquote: 62,9 Prozent). Darüber hinaus haben knapp 467.000 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten (Impfquote: 18,4 Prozent).