Königs Wusterhausen: Stadt gedenkt der fünf Toten

Im brandenburgischen Königs Wusterhausen haben am Donnerstagabend Anwohner, Kirche und Stadt der toten fünfköpfigen Familie gedacht. Am Abend startete eine Gedenkveranstaltung in der evangelischen Kirche im Ortsteil Senzig - nur rund zweieinhalb Kilometer von dem Wohnhaus der Familie entfernt. Auch die Bürgermeisterin der Stadt, Michaela Wiezorek (parteilos), war unter den Trauernden.

© dpa

«Wir wollten einen Raum schaffen für Anteilnahme, da es viele erschüttert, was passiert ist», sagte Boris Witt, Pfarrer der evangelischen Kirche in Senzig zum Auftakt des Gedenkens. «Es geht uns um Gemeinschaft, Solidarität - wenn uns das gelingt, das wäre schön.»

Polizisten hatten die Familie am Samstag tot in ihrem Wohnhaus im Königs Wusterhausener Ortsteil Senzig entdeckt - darunter drei tote Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren. Königs Wusterhausen ist eine Stadt mit rund 30.000 Einwohnern südöstlich von Berlin. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll der 40-jährige Familienvater erst die drei Kinder und dann seine gleichaltrige Frau und anschließend sich selbst mit einer Schusswaffe getötet haben.

© Fa. Med. Testzentrum Benötigst Du einen Corona-Test? Im Testzentrum Wilmersdorf bieten wir Dir kostenlose Bürgertests, sowie PCR-Tests in 3, 6 & 24 Stunden - professionell und angenehm. mehr