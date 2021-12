Verletzung am Fuß: Saison-Aus für Turbines Sara Holmgaard

Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam muss für den Rest der Spielzeit auf Sara Holmgaard verzichten. «Ich werde wegen einer Verletzung am Fuß eine Weile draußen sein, was bedeutet, dass die Saison für mich vorbei ist», teilte die 22-jährige Dänin am Dienstag auf Instagram mit. Dabei zeigt sich die Abwehrspielerin auf Krücken und mit einem sogenannten Air-Walker am linken Fuß.

Holmgaard fehlte den Bundesliga-Fünften Potsdam bereits in den vergangenen vier Partien. In dieser Saison kam die Ex-Nationalspielerin auf sechs Ligaspiele sowie einen Pokaleinsatz für Turbine und erzielte dabei ein Tor.

