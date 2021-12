Unbeständiges Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Das Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg wird kalt und unbeständig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Freitag im Norden der Region wolkig. Andernorts ist es gering bewölkt bis klar, vor allem im Süden kann die Sonne scheinen. Im Nordosten ist am Vormittag örtlich mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei zwei bis vier Grad.

Am Samstag rechnen die DWD-Meteorologen mit vielen Wolken sowie zeitweise auch mit Regen, Schneeregen und Glätte bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad. Auch der Sonntag wird laut Vorhersage wolkig mit etwas Regen oder Schneeregen bei Temperaturen zwischen null und vier Grad.

© Beate Waetzel Winterwellness in der Spreewald Therme Erleben Sie vom 1. November bis 31. Dezember die Magie des Wohlfühlens bei speziell auf die Winterzeit abgestimmten Winterwellness-Angeboten in der Spreewald Therme. mehr