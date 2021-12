Zahl der Corona-Neuinfektionen in Brandenburg gesunken

Die Brandenburger Gesundheitsämter haben binnen eines Tages 2275 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Das teilte das Robert Koch-Institut am Donnerstag in Berlin mit. Das waren deutlich weniger als am Donnerstag vergangener Woche, als die Infektionen mit 3813 einen Höchstwert erreicht hatten. Binnen eines Tages starben nach den jüngsten Zahlen 13 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

© dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Institut am Donnerstag mit 655,0 an nach 655,7 am Donnerstag vergangener Woche. Der Wert bildet ab, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich rechnerisch in den zurückliegenden sieben Tagen infizierten. Besonders hoch ist die Inzidenz in den Landkreisen Elbe-Elster (1305,8) und Spree-Neiße (1239,7). In Brandenburg/Havel liegt sie bei 305,4.

© Anke Thomass/Adobe Stock Förderprogramme für nachhaltige Immobiliensanierung Heizungsaustausch, Gründächer, Solarenergiespeicher und Energieberatungen werden vom Land Berlin mit Zuschüssen gefördert. Informieren Sie sich hier. mehr