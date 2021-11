3G gilt, IHK: Kontrollen für viele Betriebe schwierig

Auch in Berlin und Brandenburg gilt für Beschäftigte von diesem Mittwoch an 3G. Zugang zu Betrieben sollen sie nur noch bekommen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. «Viele Unternehmen haben ihre Abläufe bereits umgestellt und entsprechende Kontrollmechanismen installiert», teilte Jörg Nolte, der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin, der Deutschen Presse-Agentur mit. «Dennoch ist die Kontrollpflicht gerade für viele Betriebe, die dezentral organisiert sind, schwierig umzusetzen.»

Die aktuelle Verfügbarkeit von Schnelltests in den Betrieben und die Kapazitäten in den Testzentren seien aber eine Herausforderung, sagte IHK-Geschäftsführer Nolte. «Mehr Planungsvorlauf wäre hier eindeutig gut gewesen.» Positiv sei, dass das Gesetz Unternehmen berechtige, den Impfstatus von Beschäftigten zu erfragen. «Das war in vielen Anrufen über unsere Corona-Hotline immer wieder ein wichtiges Thema», sagte Nolte.