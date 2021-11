Gewalttat: Angehörige eines Opfers «konnte es nicht fassen»

Im Prozess um die Tötung von vier Bewohnerinnen und Bewohnern eines Potsdamer Heims für Menschen mit Behinderung hat das Gericht am Donnerstag Angehörige der Getöteten als Zeugen gehört. «Ich konnte es einfach nicht fassen. Warum er? Er tut keinem was. Wir dachten immer, er ist gut untergebracht», sagte die Schwester eines getöteten Bewohners, als sie den Anruf der Polizei bekam. «Wir haben nur gesessen und geweint», so die 62-jährige Oranienburgerin am fünften Prozesstag im Landgericht Potsdam.

© dpa

Im Prozess ist eine 52-jährige ehemalige Pflegekraft wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt. Sie soll am Abend des 28. April laut Anklage in dem Wohnheim vier wehrlose Bewohner im Alter zwischen 31 und 56 Jahren mit einem Messer in ihren Zimmern angegriffen und tödlich verletzt haben.

Ein Pathologe hatte am ersten Prozesstag angegeben, dass drei der Opfer vollständig gelähmt waren und eines halbseitig gelähmt war. Eine 43 Jahre alte Bewohnerin überlebte nach einer Notoperation. Laut einem psychiatrischen Gutachten soll die Angeklagte die Taten im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen haben. Die 52-Jährige, die lange Zeit im Oberlinhaus als Pflegekraft arbeitete, wurde nach der Tat in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Sie hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

© Simon Tartarotti von Unsplash Förderprogramme für nachhaltige Mobilität in Berlin Der Einbau von Abbiegeassistenten und der Wechsel auf Elektromobilität für Berliner Unternehmen werden vom Land Berlin mit Zuschüssen gefördert. Informieren Sie sich hier. mehr