Weihnachtsmärkte öffnen in Brandenburg unter Corona-Auflagen

Mitten in der Corona-Pandemie öffnen mehrere Weihnachtsmärkte in Brandenburg unter strengen Corona-Regeln. Ab heute können die Menschen ihren Glühwein auf dem Luisen- und Bassinplatz trinken. Es gelte die 2G-Regel (genesen oder geimpft), teilte die Stadt mit. Außerdem gebe es Beschränkungen bei der Besucherzahl.

Der «1000 Sterne» in Cottbus öffnet ebenfalls am Montag. Sogenannte «Weihnachtsinseln» sollen dort das Marktgeschehen entzerren und Besucherströme steuern, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.