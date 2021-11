Woidke lässt schärfere Corona-Regeln offen: Inzidenz steigt

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die von Bund und Ländern vereinbarten Corona-Maßnahmen für sehr gut und lässt schärfere Maßnahmen im Land offen. «Am Ende geht es hier um Menschenleben und da können wir weitere Maßnahmen momentan noch nicht ausschließen», sagte Woidke am Donnerstag. «Wir schauen ständig auf die Situation gerade bei uns im Gesundheitswesen. Sie ist im Süden des Landes - das kann man ohne Übertreibung sagen - heute schon in Teilen dramatisch.»

In Brandenburg können wegen der drastisch steigenden Corona-Infektionszahlen nach Angaben des Gesundheitsministeriums nicht mehr alle Kontaktpersonen von Infizierten nachverfolgt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Landkreis Elbe-Elster erstmals über die Marke von 1000 auf knapp 1120.

Das Ministerium empfahl den Landkreisen und kreisfreien Städten, stärker Prioritäten bei der Kontaktverfolgung und der Quarantäne-Überwachung zu setzen. «Die derzeitige diffuse Infektionslage ist sehr ernst und besorgniserregend», sagte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. 165 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr seien zum Einsatz in Kommunen, etwa bei der Kontaktverfolgung.

Woidke wertete am Abend die vorangegangenen Bund-Länder-Vereinbarungen über Corona-Maßnahmen positiv. «Der wichtigste Punkt ist, dass wir beim Impfen schneller vorankommen müssen.» Bei einem sogenannten Impfgipfel, zu dem er am Freitag einlädt, wolle er nach eigenen Worten mit Landräten und Oberbürgermeistern darüber reden, «wie wir das Impfen hier in Brandenburg noch einmal deutlich beschleunigen können».