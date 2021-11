Museum Barberini führt 2G-Regel ein

Das Museum Barberini in Potsdam hat die 2G-Regel eingeführt - obwohl dies nach der aktuellen Corona-Verordnung für Museen anders als für Theater und Konzerthäuser in Brandenburg nicht vorgeschrieben ist. Somit können nur noch Geimpfte und Genesene die aktuelle Schau «Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde» besuchen, wie das Museum am Mittwoch mitteilte.

© dpa

Ausnahmen gelten für Minderjährige. Besucher die ihre Tickets bereits gebucht haben, könnten in einer Übergangsphase bis zum 1. Dezember die Ausstellung auch noch mit einem tagesaktuellen negativen Test besuchen, teilte das Museum mit.

