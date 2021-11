Landtag debattiert über die Corona: Woidke gibt Bericht ab

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) geben am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) im Landtag einen Bericht über die Corona-Lage. Die Sieben-Tage-Inzidenz sprang am Dienstag über die Marke von 400, deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Die Warnampel des Landes ist bei der Inzidenz bereits auf Rot gesprungen, bei der Belegung von Intensivbetten auf Gelb und nur bei den Corona-Neueinweisungen der Krankenhäuser noch auf Grün. Geplant ist, die Impfangebote auszuweiten. Die AfD-Fraktion fordert mit einem Antrag das Ende der 2G- und 3G-Regel und der Maskenpflicht. Die Linksfraktion dringt auf tägliche Tests in Kitas und Schulen ab der Inzidenz von 100.

