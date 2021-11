Ende 2022 erste Bahnsteig-Verlängerungen auf Bahnlinie RE1

Bis Dezember 2022 sollen die Bahnsteige an sieben Brandenburger Bahnhöfen der Regionalexpresslinie RE1 verlängert werden. Damit werden die Voraussetzungen für den Einsatz längerer Züge geschaffen, wie aus der Antwort des Verkehrsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linksfraktion des Landtages hervorgeht.

Die Bahnhöfe in Fangschleuse nahe dem Tesla-Werk, Hangelsberg, Berkenbrück, Briesen, Jacobsdorf, Pillgram und Frankfurt (Oder)-Rosengarten sind Teil der Bahnlinie RE1, die als am stärksten genutzte Schienenverkehrsverbindung in Brandenburg gilt. Schon vor Jahren wurden im Rahmen des Verkehrsprojekts i2030 die Weichen für bessere Zugverbindungen gestellt - für kürzere Fahrtakte und längere Züge. Nach der Vergabe von Verkehrsleistungen im Netz Elbe-Spree wird die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) ab Dezember 2022 den Betrieb auf der Linie RE1 von Magdeburg über Potsdam, Berlin und Frankfurt (Oder) nach Cottbus übernehmen.