Solarpark in Werneuchen offiziell eröffnet

Der Karlsruher Energieversorger EnBW hat Freitag offiziell seinen Solarpark in Werneuchen (Landkreis Barnim) eröffnet. Die nach Firmenangaben größte Freiflächenanlage Deutschlands mit rund 465.000 Solarmodulen ist schon seit einem Jahr am Netz. Der Park, gebaut ohne Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), konnte bislang aufgrund von Corona nicht offiziell eröffnet werden.

EnBW investiert von 2021 bis 2025 rund vier Milliarden Euro in erneuerbare Energien. Zwei weitere Photovoltaik-Großprojekte mit jeweils 150 Megawatt baut das Unternehmen aktuell unweit des Solarparks Werneuchen in den Orten Alttrebbin und in Gottesgabe. Die etwa 700.000 Solarmodule in beiden Parks können rechnerisch rund 90.000 Haushalte mit regenerativem Strom versorgen.