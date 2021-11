61 Meter hoher Büroturm von Libeskind: Potsdams «Landmarke»

Am Rande des Potsdamer Filmparks Babelsberg soll eine neue «Media City» mit einem 61 Meter hohen Büroturm nach einem Entwurf des US-Stararchitekten Daniel Libeskind entstehen. Der Turm solle von vier Gebäuden mit Höhen von 26 und 41 Metern umgeben werden, erklärte Libeskind am Freitag bei der Vorstellung seines Entwurfs in Potsdam. Die geschwungenen Gebäude seien inspiriert von Filmrollen, Kamerablenden und Objektiven, erläuterte der Architekt. «Denn in Babelsberg war der Beginn des Kinos, also des bewegten Bildes, lange vor Hollywood», sagte Libeskind.

© dpa

In den Hochhäusern sollen auf 94.000 Quadratmetern Büroflächen für rund 5000 Arbeitsplätze entstehen. Der Bauunternehmer Jan Kretzschmar von KW-Development rechnet mit einer Planungs- und Bauzeit von sechs Jahren bis zur Fertigstellung.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sprach von einem Entwurf, «der in die Filmstadt passt und eine neue Landmarke sein wird.» Es sei nicht immer leicht, in Potsdam über moderne Architektur zu diskutieren, sagte Schubert mit Blick auf die Wiedererrichtung von barocken Gebäuden in der Innenstadt. «Für mich ist aber nicht die Frage, ob der Entwurf umgesetzt wird, sondern wir wollen in einem Werkstattverfahren klären, wie er umgesetzt wird», zeigte sich Schubert überzeugt. Er hoffe, dass die Stadtverordneten dafür Anfang des Jahres grünes Licht geben, sagte der Oberbürgermeister: «Damit wird Potsdam um ein Highlight reicher.»

Der Entwurf von Libeskind könnte in der Stadtverordnetenversammlung noch für einige Diskussionen sorgen. Denn dafür müsse das Baurecht geändert werden, das aktuell eine maximale Gebäudehöhe von 22 Metern vorsehe, sagte der Bau-Beigeordnete Bernd Rubelt.

Der Geschäftsführer des Filmparks, Friedhelm Schatz, erhofft sich von dem Projekt neue Strahlkraft für den Filmstandort Babelsberg. Denn als Wiege des Films sei Babelsberg eine international bekannte Marke, erklärte Schatz.