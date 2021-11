Zoll: Illegale Beschäftigung auf dem Bau in Neuruppin

Mehrere Dutzend Menschen sollen ohne gültige Arbeitserlaubnis auf einer Baustelle in Neuruppin gearbeitet haben. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, trafen Beamte bei einer Kontrolle am Donnerstag 34 illegal beschäftigte Arbeiter vor Ort an. Es handle sich um Menschen von außerhalb der EU aus Südosteuropa, die legal im Land gewesen seien. Durch die illegale Beschäftigung sei nun allerdings auch ihre Aufenthaltsberechtigung erloschen. Nach den Angaben vom Freitag laufen nun entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie, die auch an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet wurden. Die Ermittlungen gegen die Arbeitgeber dauern demnach an.

