KZ-Prozess gegen 100-Jährigen: Stefan Hördler wird gehört

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen soll am heutigen Donnerstag der Historiker Stefan Hördler gehört werden. Der 44-Jährige soll als historischer Sachverständiger zu den Massentötungen von Lagerhäftlingen und dem mörderischen System des KZ Stellung nehmen.

Laut Anklage soll der 100 Jahre alte Angeklagte als SS-Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an Tausenden Häftlingen geleistet haben. Der 100-Jährige hatte aber am zweiten Prozesstag bestritten, in dem KZ tätig gewesen zu sein. Auf Anraten seines Anwalts hatte er sich ansonsten zu seiner Tätigkeit während des Zweiten Weltkriegs nicht geäußert.