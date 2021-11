Ex-Pflegerin: Zahl kranker Mitarbeiter war «Wahnsinn»

«Sie war umsichtig, liebevoll, mütterlich. Die Pflege lag ihr.» Mit diesen Worten hat die Leiterin des Potsdamer Heims für Menschen mit Behinderung im Prozess um die Tötung von vier Bewohnern die Angeklagte beschrieben. Die 52-jährige Pflegekraft muss sich wegen Mordes und versuchten Mordes vor dem Landgericht Potsdam verantworten. Dass die Angeklagte psychisch krank gewesen sei, habe sie erst aus der Presse erfahren, sagte die 50-Jährige am Donnerstag.

Laut Anklage soll die Angeklagte am Abend des 28. Aprils in dem Wohnheim vier wehrlose Bewohner im Alter zwischen 31 und 56 Jahren mit einem Messer in ihren Zimmern angegriffen und tödlich verletzt haben. Alle seien tot in ihren Pflegebetten gefunden worden. Eine 43 Jahre alte Bewohnerin überlebte schwer verletzt nach einer Notoperation. Nach den Angaben eines Pathologen waren drei der Todesopfer vollständig und eines halbseitig gelähmt.