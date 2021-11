Seniorenheim: 88-jährige nach Corona-Ausbruch gestorben

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee ist eine weitere Bewohnerin gestorben. Die 88-Jährige habe an Vorerkrankungen gelitten, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Damit erhöht sich die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner, die im Zusammenhang mit dem Ausbruchsgeschehen im Schorfheider Ortsteil Altenhof gestorben sind, auf 17.

