Liedermacher: Deutschland muss sich nicht angleichen

Der Liedermacher Wolf Biermann («Ermutigung») hält unterschiedliche Wahlergebnisse, Sichtweisen und Einschätzungen zwischen Ost und West nicht für ein Problem. «Wieso muss es sich eigentlich angleichen? Was ist denn das für eine neue Religion?», sagte der Autor vor seinem 85. Geburtstag (15. November) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich habe nichts dagegen», räumte Biermann ein, «aber ich weiß doch, dass die Menschen durch ihre eigenen Erfahrungen, mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer eigenen Seele, mit ihrem eigenen Verstand geprägt werden.»

Biermann verwies auf unterschiedliche Erfahrungen in beiden Teilen des Landes. «Die Ostdeutschen haben eben das Pech, dass sie nicht eine Diktatur hinter sich haben, sondern zwei Diktaturen.» Das habe Folgen. «Auch in einer Diktatur lernt man Sachen, die man später gut brauchen kann. Aber man lernt auf keinen Fall das, was man braucht, um in der Demokratie zu leben.»