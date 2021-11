Brandenburger Kabinett berät über schärfere Corona-Regeln

Das Brandenburger Kabinett prüft angesichts drastisch zunehmender neuer Corona-Ansteckungen mögliche schärfere Regeln. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ließ am Montag konkrete Details offen, deutete aber Maßnahmen für besonders betroffene Regionen an.

«Da geht es um die Frage: Wie gehen wir speziell in den Regionen (damit) um, wo wir in eine Überlastung der Krankenhäuser langsam, aber sicher hineinlaufen?», sagte Woidke auf Anfrage. «Wir haben im Süden im Speziellen eine Situation, die in die Nähe dieser roten Alarmzahlen kommen kann. Wir müssen jetzt reagieren, das wird das Kabinett morgen tun.»