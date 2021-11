Spandau 04 mit Auftaktsieg: Generalprobe für Prestige-Duell

Die Wasserfreunde Spandau 04 sind bereit für das Prestige-Duell in der Champions League gegen Erzrivale Waspo Hannover. Der deutsche Wasserball-Rekordmeister gewann sein Auftaktspiel in der Bundesliga gegen den OSC Potsdam mit 24:8 (6:1,4:2,8:2,6:3) - der Kantersieg war nach den Personalveränderungen auf beiden Seiten aber auch erwartbar. Am Mittwoch (19.00 Uhr) werden die Wasserfreunde gegen Hannover mehr gefordert werden.

© dpa

Das Team von Trainer Petar Kovacevic steht wie der große nationale Kontrahent am 2. Spieltag der Gruppe A der Königsklasse schon unter Druck. Beide Teams erlitten klare Auftaktniederlagen im internationalen Wettbewerb. Nur vier Teams pro Gruppe qualifizieren sich fürs Final 8 im Juni in Belgrad. Hannover ist am Samstag mit einem 18:9-Sieg gegen ASC Duisburg in die Saison gestartet.

© Beate Waetzel Winterwellness in der Spreewald Therme Erleben Sie vom 1. November bis 31. Dezember die Magie des Wohlfühlens bei speziell auf die Winterzeit abgestimmten Winterwellness-Angeboten in der Spreewald Therme. mehr