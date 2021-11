Keine Erkrankungen durch BER-Trinkwasser bekannt

Am Hauptstadtflughafen BER sind bislang keine Meldungen über Erkrankungen durch keimhaltiges Trinkwasser in Terminals eingegangen.

Colibakterien lösen Durchfall oder Erbrechen aus

Coliforme Bakterien kommen sowohl im Darm als auch in der Natur vor, etwa in Badeseen. Sie können unter anderem Durchfall oder Erbrechen auslösen. Erst im August waren solche Bakterien in Berliner Trinkwasser-Leitungen in Neu-Hohenschönhausen und Friedrichsfelde entdeckt worden. Im vergangenen Jahr war das Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann betroffen gewesen.