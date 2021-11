Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg steigt weiter

In Brandenburg haben sich innerhalb eines Tages wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Von Montag auf Dienstag registrierten die Gesundheitsämter im Land 273 neue Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Damit ist die Zahl der Neuansteckungen im Vergleich zum Vortag erneut (254) gestiegen. Die Zahl der aktuell Erkrankten wird auf 5700 geschätzt.

126,3 Menschen steckten sich innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus an. Am Vortag lag der Wert bei 128,3, am Sonntag waren es 121,8 und vor einer Woche 90,0. Der Kreis mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist Elbe-Elster im Süden Brandenburgs mit einem Wert von 220,6.