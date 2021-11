Virologe: Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sinnvoll

Der Virologe Frank Hufert hält eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen für angebracht.

In einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee sind nach einem Corona-Ausbruch nach Angaben des Landkreises Barnim acht Menschen gestorben. Nach Angaben der Amtsärztin des Landkreises Barnim, Heike Zander, liegt die Impfquote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung bei lediglich etwa 50 Prozent.