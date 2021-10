Inzidenz steigt weiter: Ministerin ruft zum Impfen auf

Brandenburg steckt mitten in der vierten Coronawelle - wann sie ihren Höchststand erreichen wird, kann laut Gesundheitsministerium noch nicht gesagt werden. «Wir stehen im intensiven Austausch mit den Krankenhäusern und der Landeskrankenhausgesellschaft», erklärte Sprecher Gabriel Hesse am Freitag. Angesichts steigender Infektionszahlen riefen Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Peter Noack, die Bevölkerung auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus nahm nach Zahlen vom Freitag weiter zu. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich dem Ministerium zufolge rechnerisch 110,6 von 100.000 Menschen - vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 78,5. Brandenburg nähert sich damit weiter dem bundesweiten Durchschnittswert, den das Robert Koch-Institut am Freitag mit 139,2 angab.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - sank leicht auf 2,73 nach 2,92 am Vortag. 3,1 Prozent der verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern sind mit Covid-19-Patienten belegt.