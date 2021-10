Berlin Volleys im Derby: «Wir sind gewarnt»

Die makellose Bilanz der Berlin Volleys kann die Netzhoppers KW-Bestensee nur mäßig einschüchtern. «Die BR Volleys haben zwar bisher noch keinen Satz verloren, aber irgendwann ist immer das erste Mal», sagt Teammanagerin Britta Wersinger vor der Partie an diesem Samstag (17.30 Uhr) in Potsdam.

Der Gegner aus Berlin hat in den ersten fünf Spielen in der Volleyball-Bundesliga haben seine Dominanz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand fordert von der Mannschaft auch im Berlin-Brandenburg-Derby «eine konzentrierte, gute Leistung, die anknüpft an das, was wir im letzten Spiel gezeigt haben». Am vergangenen Samstag hatte der deutsche Meister daheim die Volleys Herrsching mit einer tadellosen Vorstellung mit 3:0 geradezu überrannt.