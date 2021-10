Bundesnetzagentur eröffnet neuen Standort in Cottbus

Der deutschlandweit viertgrößte Standort wurde am Donnerstag (28. Oktober 2021) eröffnet, wie die Behörde mitteilte. Die Mitarbeiter werden in den Bereichen Stromnetzausbau, Recht auf schnelles Internet und am Marktstammdatenregister arbeiten. In dieser Datenbank sind den Angaben zufolge bereits über zwei Millionen Stromerzeugungsanlagen Deutschlands verzeichnet. «Mit unserem neuen Standort in Cottbus tragen wir dazu bei, Zukunftsthemen in einer Region mitzugestalten, die von den Herausforderungen des Strukturwandels besonders betroffen ist,» erklärte Präsident Jochen Homann zur Eröffnung des Standortes.