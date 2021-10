In Berlin fehlen Ausbildungsplätze: In Brandenburg Azubis

In Berlin fehlen Ausbildungsplätze, in Brandenburg Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen wollen.

So haben sich von Oktober 2020 bis Ende September in Berlin 20 788 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei der Arbeitsagentur gemeldet, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Das waren 556 mehr als im Jahr davor. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze hat sich der Statistik zufolge um 792 auf 13 317 verringert. Ende September waren in der Hauptstadt 3394 Bewerber noch ohne Ausbildungsvertrag, 39 mehr als im Jahr davor.