Der Winter kann kommen: Streusalz und Räumfahrzeuge bereit

Der Winterdienst steht in den Startlöchern: Knapp 40 000 Tonnen Salz hat der Landesbetrieb Straßenwesen nach eigenen Angaben für die kalte Jahreszeit eingelagert. Statt auf Feuchtsalz wird zunehmend auf Tausalzlösungen auf den Straßen gesetzt, die flüssig ausgebracht werden. Der Landesbetrieb investiert demnach in Salzlösetechnik und Fahrzeuge, um dieses Verfahren flächendeckend anwenden zu können.

In Wasser gelöstes Tausalz kann bei drohendem Kälteeinbruch vorbeugend auf die Fahrbahn gesprüht werden und verhindert so, dass sich Eis bildet oder Schnee liegen bleiben kann. Ein großer Vorteil dieser Methode sei die deutlich längere Liegedauer auf der Fahrbahn, hieß es. Zudem hätten Untersuchungen ergeben, dass durch den Einsatz von Tausalzlösungen die Umweltbelastung reduziert wird.

In der vergangenen Wintersaison sorgte ein Projekt aus Bayern für Aufmerksamkeit in Brandenburg: Eine Straßenmeisterei in Dingolfing (Niederbayern) verwendete in einer Testphase bearbeitetes Gurkenwasser eines regionalen Gurkenverarbeiters statt Flüssigsalz. Das Gurkenwasser wurde demnach vom Hersteller von pflanzlichen Resten gereinigt und der gewonnene salzige Sud mit zusätzlichem Salz auf 22 Prozent angereichert. Auf die Idee war das Lebensmittelunternehmen Develey in direkter Nachbarschaft gekommen, das auch in der Gurkenproduktion tätig ist.