Hungerstreik für mehr politische Teilhabe von Gehörlosen

Mit seinem Protest seit Dienstag vor dem Bundeskanzleramt in Berlin wolle er mehr Teilhabe für Gehörlose im politischen Leben erreichen, sagte Helbing am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es ihm insbesondere um einen Rechtsanspruch auf Gebärdendolmetscher im politischen Diskurs, etwa bei Gremiensitzungen oder Parteitagen. Bei seinen Parteifreunden in der CDU sei er bislang mit seinem Anliegen nicht vorangekommen, berichtete Helbing. Eine Woche lang habe er zudem vergeblich vor dem Reichstag demonstriert, dann habe er sich zu dem Hungerstreik entschlossen.