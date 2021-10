Verdi kündigt Streikwelle an Asklepios-Kliniken an

In der laufenden Tarifauseinandersetzung für die Beschäftigten der Brandenburger Asklepios-Kliniken hat die Gewerkschaft Verdi weitere Streikwellen angekündigt. Mitte der Woche werde darüber entschieden, sagte Gewerkschaftssekretär Ralf Franke am Montag auf Anfrage. Es werde nicht durchgängig gestreikt, um die medizinische Versorgung vor Ort zu sichern.

Am Mittwoch endet zunächst mit Ende der Nachtschicht der sechstägige Streik von bis zu 150 Mitarbeitern an den drei Standorten in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben. «Die Arbeitgeber haben nun Zeit, neue Angebote zu unterbreiten», sagte Franke. Für Dienstag ist eine zentrale Streikdemonstration und Kundgebung in Lübben (Dahme-Spreewald) angekündigt.