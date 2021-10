Frust und Trost nach Netzhoppers-Sieg: «Etwas wild»

Ein bisschen trösteten sich die Spieler der Netzhoppers KW-Bestensee selbst. Zum zweiten Mal nacheinander musste sich der Volleyball-Bundesligist in einem Heimspiel mit zwei Punkten statt der erhofften drei begnügen. «Aber auch so ein Sieg ist immer noch ein Sieg», sagte Außenangreifer Theo Timmermann nach dem 3:2 (26:24, 25:13, 26:28, 22:25, 16:14) gegen die SVG Lüneburg.

Besonders ärgerlich für die Brandenburger: Nach einer 2:0-Satzführung und einem 19:15-Vorsprung im dritten Durchgang fielen sie am Sonntag in ein tiefes Leistungsloch und richteten den Gegner wieder auf. «Es war etwas wild. Wir haben mit Ausnahme des Tiebreaks in jedem Satz mit mindestens vier Punkten geführt und geben das im dritten und vierten Satz dann aus der Hand», sagte Timmermann bei Sportdeutschland.tv.