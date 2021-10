Hoher Sachschaden bei zwei Bränden an Wohnhäusern

Bei zwei Bränden an Wohnhäusern in Neuzelle und Niederfinow (Oder-Spree) ist am Wochenende hoher Sachschaden entstanden. Am Sonntagmorgen habe der Bewohner eines Hauses in Neuzelle Brandgeruch bemerkt und festgestellt, dass der Schornstein seines Kamins brannte, berichtete die Polizeidirektion Ost. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der gesamte Dachstuhl in Brand. Die Rettungskräfte konnten das Feuer nach drei Stunden löschen. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Es wurde niemand verletzt. Der alleinlebende Bewohner sei bei Verwandten untergekommen. Zu seinem Alter machte die Polizei keine Angaben.

In Niederfinow kam es nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen zu einem Feuer im Nebenraum eines Wohnhauses. Der 72-jährige Eigentümer habe versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Er wurde von den alarmierten Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

