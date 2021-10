Feuer in Zehdenick: Etwa eine halbe Million Euro Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle in Zehdenick (Oberhavel) ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Neuruppin am Donnerstag mitteilte. In der Halle eines Fachbetriebes sollen Farben gelagert worden sein. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Mittwochabend ausgebrochen. Die noch immer große Hitze erschwert den Angaben zufolge die Ermittlungen zur Brandursache. Ein zu dem Gebäude gehörender Industrieschornstein ist vom Einsturz bedroht.

© dpa

© iStock/skynesher Förderprogramme für Existenzgründung und Coaching in Berlin Mit den Zuschüssen für innovative Gründungen, KMU sowie für soziale Unternehmen unterstützt Sie das Land Berlin beim Gründen, Digitalisieren und Wachsen. Informieren Sie sich hier. mehr