Verdi ruft zu sechstägigem Streik in Asklepios-Kliniken auf

Im Tarifstreit bei den Asklepios-Kliniken in Brandenburg hat die Gewerkschaft Verdi nach einer Urabstimmung zu einem sechstägigen Streik aufgerufen. Vom 21. Oktober ab 6.00 Uhr bis zum 27. Oktober um 6.00 Uhr sollen rund 1300 nichtärztliche Beschäftigte die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Eine Einigung auf erforderliche Notdienste kam laut Verdi bislang nicht zustande. Bei der Urabstimmung Anfang Oktober hatten demnach knapp 91 Prozent der befragten Mitglieder für unbefristete Streiks gestimmt.

Die Tarifverhandlungen für die 1450 Beschäftigten an den drei Fachkliniken in Brandenburg laufen seit April. Verdi kritisiert, dass die Brandenburger Beschäftigten für die gleiche Arbeit teilweise bis zu 10 600 Euro weniger pro Jahr verdienten als die Kolleginnen und Kollegen an den Hamburger Standorten des Konzerns. Die Gewerkschaft verlangt gleiche Konditionen. Seit der jüngsten Verhandlungsrunde am 22. Juni traten Beschäftigte bisher an insgesamt zehn Tagen in Warnstreiks.