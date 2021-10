Cottbuser Oberbürgermeister Kelch tritt nicht mehr an

Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) will bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten. Als Grund habe Kelch insbesondere gesundheitliche Gründe genannt, sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann am Dienstag. Der 54-Jährige habe sich im vergangenen Jahr mehreren Augen-Operationen unterziehen müssen. Kelch habe erklärt, eine Stadt im Aufbruch brauche einen OB im Vollbesitz seiner Kräfte, berichtete Gloßmann. Dies sei angesichts seiner angeschlagenen Gesundheit nicht gesichert. Daher habe Kelch frühzeitig angekündigt, nicht erneut zu kandidieren.

Als weiteren Grund habe Kelch genannt, dass sich die Akzeptanz und der Respekt vor dem Amt in der Öffentlichkeit zum Schlechteren hin geändert hätten, berichtete Gloßmann. Der 54-Jährige habe aber zugesagt, sich im verbleibenden Amtsjahr weiterhin voll für den weiteren Strukturwandel in der Lausitz einzusetzen.

Kelch war im September 2014 als Nachfolger von Frank Szymanski (SPD) zum Oberbürgermeister von Cottbus gewählt worden. Zuvor war er in Cottbus von 2002 bis 2007 Beigeordneter und anschließend Bürgermeister. Die Amtszeit von Oberbürgermeistern und Landräten in Brandenburg beträgt acht Jahre und endet im Fall von Kelch am 30. November 2022. Die Neuwahl zur Nachfolge werde voraussichtlich im September stattfinden, sagte Gloßmann.