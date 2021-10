Neues Entwicklungsbüro von Rolls-Royce in Brandenburg

Rolls-Royce will in Brandenburg Forschung und Entwicklung von hybrid-elektrischen Antriebssystemen für die nächste Generation der Luftfahrt voranbringen. Das neue Büro solle am Rolls-Royce-Standort in Dahlewitz und in Cottbus entstehen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde mit dem Bundes- und Landeswirtschaftsministerium unterzeichnet.

Das Projekt werde mit Mitteln aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen, dem Luftfahrtforschungsprogramm undweiteren Landesmitteln gefördert.

Bis 2027 seien mit positiven Förderbescheiden erhebliche Investitionen geplant, hieß es. Bereits in diesem Jahr sollen rund 50 hochqualifizierte Arbeitsplätze gesichert werden. Die neue Einrichtung solle am Center for Hybrid Electric Systems Cottbus (CHESCO) der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg angesiedelt sein, wo der Großteil der Entwicklungsarbeit laufen solle. In Dahlewitz werde die technische Leitung sitzen.

Das sei einmal mehr ein eindrucksvolles Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Brandenburg, sagte Hendrik Fischer, Staatssekretär im Brandenburger Wirtschaftsministerium.Er freue sich, dass Rolls-Royce über die Erweiterung seiner Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Dahlewitz hinaus auch eine Betriebsstätte in Cottbus eröffne und eng mit Partnern aus der Region zusammenarbeiten wolle.