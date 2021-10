Netzhoppers verlieren im Tiebreak gegen Frankfurt

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in einem Fünf-Satz-Krimi eine Niederlage zum Auftakt in der Volleyball-Bundesliga nicht vermeiden können. Die Brandenburger unterlagen am Mittwoch zuhause Pokalsieger United Volleys Frankfurt mit 2:3 (25:23, 20:25, 13:25, 25:17, 8:15).

© dpa

In der Neuauflage des Pokalfinales lieferten die Netzhoppers den Hessen mächtig Gegenwehr. Statt keinen Satz zu gewinnen wie beim Cup-Duell im Februar holte sich das Team von Trainer Tomasz Wasilkowski gleich den ersten Durchgang.

Und nicht mal zwei verlorene Sätze nacheinander, der zweite davon klar, vermochten den Kampfeswillen der Gastgeber zu brechen. Ausgleich nach vier Sätzen, der Tiebreak musste entscheiden. Mit dem besseren Ende für das Team aus Frankfurt, das insgesamt acht Matchbälle hatte.

© Beate Wätzel Vinowellness – Wellness mit Weintrauben Erleben Sie die Weintraube von einer neuen Seite: prickelnd, kernig und intensiv wirksam: Vinowellness vom 1. September bis zum 31. Oktober in der Spreewald Therme in Burg. mehr