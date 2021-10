Brandenburg: Testpflicht entfällt bei 7-Tage-Inzidenz unter 35

Angesichts einer vergleichsweise geringen Zahl an Neuinfektionen hat Brandenburgs Landesregierung Erleichterungen bei den Corona-Regeln beschlossen.

Vom 13. Oktober 2021 an entfalle die Testpflicht beziehungsweise der Impf- oder Genesenen-Nachweis in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft 35 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche unterschreitet, teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit. Bislang lag dieser Schwellenwert bei 20. Aktuell haben nur sieben Landkreise einen Wert unter 35.