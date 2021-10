Landtagspräsidentin hofft auf stärkere Öffnung für Besucher

Der Brandenburger Landtag könnte sich nach Angaben von Parlamentspräsidentin Ulrike Liedtke bald wieder noch stärker für Besucher öffnen. Sie kündigte an, dass der Corona-Pandemiestab kommende Woche darüber berate, ob Besucher in den Plenarsitzungen zugelassen werden und ob die Maskenpflicht gelockert wird.

«Was die Sicherheit angeht, bin ich sehr froh, dass wir während der ganzen Zeit keinen Corona-Fall im Landtag hatten. Es gab Abgeordnete und Mitarbeiter, die sich angesteckt haben, aber zu Hause», sagte Liedtke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Ich freue mich auch, dass wir in Ausschusssitzungen bedingt wieder Besucher zulassen können. Die Plenarsitzungen haben wir noch nicht geöffnet, weil wir den Abstand von 1,50 Meter sichern und den Abgeordneten Gelegenheit geben müssen, in die Besucherebene zu gehen. Ich hoffe aber, das wird auch bald kommen.»